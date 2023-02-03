Прилепин о фильме "О чём говорят мужчины": Барац, которому "стыдно и страшно" и Виторган, у которого "позор"

Писатель Захар Прилепин опубликовал пост об актёрском составе фильма "О чём говорят мужчины. Простые удовольствия". Позиция актёров по поводу СВО вызывает вопросы.

В публикации отмечается, что в годовщину начала спецоперации на Украине на экран выходит фильм со спорным составом.

"Звёздный состав: Леонид Барац, которому "стыдно и страшно". Максим Виторган, у которого "позор", — гласит текст поста.

Подчёркивается, что эти актёры честны в своей позиции в отличие от всего состава комического театра "Квартет И", артисты которого отказались посещать Крым и Донбасс, а сейчас "стыдливо хранят молчание".

Ранее Захар Прилепин объяснил, что артисты в России втайне болеют за Киев.

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