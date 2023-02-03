Кейт Миддлтон призналась, что Уильям больше не хочет наследников

Кейт Миддлтон рассказала, что запрещает ей муж принц Уильям.

Как сообщает издание "7Дней.ру", британцы обожают Кейт Миддлтон. После каждого её появления на публике поклонники обсуждают наряды и внешний вид принцессы Уэльской. Также фанаты из раза в раз пытаются найти новый признак её беременности.

Сама Кейт не спешит становиться мамой в четвёртый раз. Недавно она внесла ясность в вопросе рождения новых наследников.

По словам эксперта по королевскому семейству Ричарда Палмера, во время встречи Кейт Миддлтон с подданными одна из участниц задала ей прямой вопрос о намерении родить ещё одного ребёнка. На что принцесса ответила с испуганным видом.

"Ну что вы! Уильям убьёт меня, если я это сделаю!" — объяснила Кейт.

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