Кейт Миддлтон рассказала, что запрещает ей муж принц Уильям.
Как сообщает издание "7Дней.ру", британцы обожают Кейт Миддлтон. После каждого её появления на публике поклонники обсуждают наряды и внешний вид принцессы Уэльской. Также фанаты из раза в раз пытаются найти новый признак её беременности.
Сама Кейт не спешит становиться мамой в четвёртый раз. Недавно она внесла ясность в вопросе рождения новых наследников.
По словам эксперта по королевскому семейству Ричарда Палмера, во время встречи Кейт Миддлтон с подданными одна из участниц задала ей прямой вопрос о намерении родить ещё одного ребёнка. На что принцесса ответила с испуганным видом.
"Ну что вы! Уильям убьёт меня, если я это сделаю!" — объяснила Кейт.
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