"МК": певица София Ротару объявила Ирину Аллегрову личным врагом из-за СВО

Певица София Ротару после начала СВО на Украине перестала появляться на публике. От концертов и выступлений она категорически отказывается. Певица считает, что сейчас не время веселиться.

София Михайловна активно осваивает социальные сети и общается с многими коллегами, оставляя комментарии под их их публикациями. Также Ротару была подписана на певицу Ирину Аллегрову. Но в последнее время украинская артистка удалилась из друзей "императрицы".

"Она объявила Ирину своим личным врагом. Это все из-за СВО. Они стали по разные стороны баррикад", — передаёт "МК" слова близкого источника к ситуации.

Более того, говорят, что непростые времена София Ротару проводит на своей вилле в Италии.

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