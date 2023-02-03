Блогер Артемий Лебедев заявил, что сбежавшие за границу граждане РФ не поддерживают друг друга

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев уверен, что эмигрировавшие из РФ россияне не поддерживают друг друга за границей.

Лебедев подчеркнул, что считает бегство из России полной глупостью.

"Они уехали, потом осознали, что им там делать нечего. Никто их там не ждёт, работы не даёт. Привычного круга общения тоже нет", — заявил дизайнер в своем авторском YouTube шоу.

По его мнению, оказавшиеся за границей россияне не хотят помогать друг другу и живут по принципу "человек человеку — волк".

Помимо этого, Лебедев призвал не осуждать тех, кто вернулся в Россию после отъезда на фоне начала спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что испытывает к таким согражданам максимальную симпатию.

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