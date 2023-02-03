Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эндокринолог Губкина: сало допускается употреблять не чаще одного раза в месяц
Подоляк: для возвращения контроля над территориями ВСУ нужно около 350 западных танков
"Гроза Иванов" не разразилась: обученные на Западе всушники сдались ВС РФ уже через 20 минут боя
В Киеве собрались "наказывать" проживающих в Крыму россиян в случае захвата полуострова
Боевики ВСУ прячут системы ПВО в Херсоне из-за дронов-камикадзе ВС РФ "Ланцет"
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на грязь и бездомных в Турции
Шурыгин: на Яворовский полигон прилетела большая группа американских и немецких инструкторов
Демограф Алла Иванова связала спад рождаемости в РФ с взрослением женщин, родившихся в 1990-х
Глава Курганской области предложил Сербии войти в состав России

Новый альбом Славы Марлоу набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц

Шоу-бизнес

Новый альбом музыканта Славы Марлоу "Тузик" набрал больше 18 миллионов прослушиваний на всех цифровых площадках всего за месяц. Как признаётся сам артист, пластинка была некоммерческой, но дала больше отдачи, чем его самые громкие хиты прошлого.

Новый альбом Славы Марлоу набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц

"Мой некоммерческий релиз оказался коммерчески успешным. Это значит: в отечественной индустрии можно делать новые нестандартные вещи и собирать вокруг себя крутое коммьюнити. Любая музыка с любым звуком может существовать и набирать абсолютно разное количество прослушиваний", — написал артист в свое Telegram-канале.

Слава Марлоу поблагодарил своих поклонников за поддержку. Музыкант пообещал и дальше концентрироваться на создании музыки "для души".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Последние материалы
ФОМ: 53% россиян испытывают тревогу
Руденко: военную технику ВСУ поражают уже на улицах Артёмовска
Умер звезда советского фильма "Не горюй!" Джемал Гаганидзе
РИА Новости: армия РФ ударила по расположению ВСУ в Очакове, уничтожив 25 боевиков
Гастроэнтеролог дала советы, как обнаружить рак желудка на ранней стадии
Курцхаар: превосходный охотник, компаньон и участник детских игр
Захарова: Западная Европа идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной
Налоговая закрыла бизнес Анны Asti в России из-за украинского паспорта
Российские военные ликвидировали в зоне СВО главного ядерного инспектора Украины Есипенко
Гела Месхи посвятил Екатерине Климовой странное послание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников