Новый альбом Славы Марлоу набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц

Новый альбом музыканта Славы Марлоу "Тузик" набрал больше 18 миллионов прослушиваний на всех цифровых площадках всего за месяц. Как признаётся сам артист, пластинка была некоммерческой, но дала больше отдачи, чем его самые громкие хиты прошлого.

"Мой некоммерческий релиз оказался коммерчески успешным. Это значит: в отечественной индустрии можно делать новые нестандартные вещи и собирать вокруг себя крутое коммьюнити. Любая музыка с любым звуком может существовать и набирать абсолютно разное количество прослушиваний", — написал артист в свое Telegram-канале.

Слава Марлоу поблагодарил своих поклонников за поддержку. Музыкант пообещал и дальше концентрироваться на создании музыки "для души".

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