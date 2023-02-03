Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на грязь и бездомных в Турции

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от отдыха в Турции.

Татьяна Брухунова решила поделиться впечатлениями от поездки в Стамбул с подписчиками в своих соцсетях. По её словам, любви с городом у неё "не случилось". Звёздной супруге не понравилась грязь на улицах и засилье курящих людей в общественных местах. Также Брухунова отметила, что в Стамбуле "всюду лежат" бездомные.

Ещё один момент, который огорчил Татьяну, произошёл в такси. Во время поездки в автомобиле турецкий таксист общался по телефону на громкой связи.

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