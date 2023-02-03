Певец Алексей Глызин стал свидетелем неприятного инцидента с Сергеем Лазаревым на съёмках шоу

Певец Алексей Глызин высказался о неподобающем поведении Сергея Лазарева. По его словам, известный исполнитель может позволить себе на съёмках шоу не цензурно выражаться и конфликтовать с другими коллегами.

Глызин заявил, что певец очень эмоционален и спорит с мэтрами, без оглядки на статус и заслуги. Однажды Лазарев даже поругался со знаменитым автором песен Симоном Осиашвили.

"Сергей действительно обиделся на Симона за то, что тот не оценил высоко выступление одного из участников", — сказал Глызин в беседе с "ЭГ".

Артист отметил, что не смотря на 15-ти часовой съёмочный день, никто не обижается на Лазарева, потому что везде "бурлит рабочий процесс".

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