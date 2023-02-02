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«Россия» покажет полнометражный фильм об отпуске героев сериала «Склифосовский»

Шоу-бизнес

30 января на телеканале "Россия" стартовал десятый сезон сериала "Склифосовский". 11 февраля зрители смогут увидеть и полнометражную ленту "Море. Солнце. Склифосовский". В ней герои сериала окажутся за пределами больничных стен.

«Россия» покажет полнометражный фильм об отпуске героев сериала «Склифосовский»

Мелодрама "Море. Солнце. Склифосовский" станет логичным продолжением основного повествования. Над кинокартиной работала бессменный режиссер проекта Юлия Краснова. Актерский состав уже привычен для поклонников "Склифосовского" — Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Константин Юшкевич, Дмитрий Миллер, Екатерина Травова, Анна Якунина и другие.

По сюжету фильма врачи Склифа решают все вместе навестить бывших коллег, перебравшихся на юг — Полину и Петра Пастуховых. Спокойного отдыха у медиков не получается. Они находят приключения и в отпуске.

 

 

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Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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