Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал ВВС Франции Клермон: Запад не готов помогать Украине воевать на территории России
Советник Пушилина Кимаковский заявил о больших потерях ВСУ в районе Кременной
Foreign Affairs: военные эксперты считают, что Украина может "освободить" Крым.
Экс-советник Пентагона Макгрегор предрёк конец карьере Шольца из-за его решения по России
Советник Пушилина информирует, что в районе Угледара перебиты несколько путей снабжения войск ВС Украины
Мардан: Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия
Подоляк: войска ВС России готовятся расширить географию боёв уже к весне 2023 года
Министр обороны Украины Резников пообещал Западу, что Киев не будет использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ
Focus: план Запада поставить Россию на колени терпит грандиозный провал

Актриса Нонна Гришаева призналась, что впервые стала бабушкой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Москве уже стартовали съемки нового сезона сериала "Папины дочки". Нонна Гришаева, которая теперь играет бабушку семейства, призналась, что такую роль примеряет на себя впервые.

Актриса Нонна Гришаева призналась, что впервые стала бабушкой

"Это мой сын, это мой зять, вот тут мы живем теперь. Все изменилось. У меня теперь такое количество внучек, что ни в жизни, так на съемках я стала четырежды бабушкой", - рассказала актриса, показывая съемочную площадку.

Как передает StarHit, в новом сезоне главным героем станет Веник (Филипп Бледный). Одна из сестер Васнецовых оставит его одного с четырьмя дочками. Помогать воспитывать наследниц ему будет и бабушка девочек (Нонна Гришаева).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель
Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Знак зодиака 2 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Последние материалы
Подоляк: войска ВС России готовятся расширить географию боёв уже к весне 2023 года
Министр обороны Украины Резников пообещал Западу, что Киев не будет использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ
Focus: план Запада поставить Россию на колени терпит грандиозный провал
"У меня заказана только кроватка " — 24-летняя дочь певицы Славы не готова стать матерью
До встречи с Елизаветой Арзамасовой Илья Авербух думал, что больше никогда не женится
Политик Филиппо: западные СМИ вынуждены признать правду о "русском экономическом чуде"
Мэр Екатеринбурга доверил подготовку к юбилею города противнику СВО
Владимир Винокур готов помочь оплатить многомиллионные долги вдовы Пономаренко, которые она брала на лечение мужа
Военный эксперт о новых роботах "Маркер": ведут огонь в самом эпицентре боевых действий
Одноклассники приглашают всех на кастинг шоу про увлечения и хобби с Сергеем Буруновым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников