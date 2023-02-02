Актриса Нонна Гришаева призналась, что впервые стала бабушкой

В Москве уже стартовали съемки нового сезона сериала "Папины дочки". Нонна Гришаева, которая теперь играет бабушку семейства, призналась, что такую роль примеряет на себя впервые.

"Это мой сын, это мой зять, вот тут мы живем теперь. Все изменилось. У меня теперь такое количество внучек, что ни в жизни, так на съемках я стала четырежды бабушкой", - рассказала актриса, показывая съемочную площадку.

Как передает StarHit, в новом сезоне главным героем станет Веник (Филипп Бледный). Одна из сестер Васнецовых оставит его одного с четырьмя дочками. Помогать воспитывать наследниц ему будет и бабушка девочек (Нонна Гришаева).

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