"У меня заказана только кроватка " — 24-летняя дочь певицы Славы не готова стать матерью

Дочь российской певицы Славы Александра Морозова призналась в своих социальных сетях, что ничего не знает о материнстве.

24-летняя Александра Морозова готовится в первый раз стать мамой. Она поделилась со своими подписчиками в соцсети, что очень волнуется, так как ничего не знает о материнстве. Сейчас девушка находится уже на 30-ой неделе беременности. Знаменитость переживает, что не успевает толком подготовиться к рождению малыша.

"Я понимаю, что скоро рожать, а у меня заказана только кроватка и ничего не готово к встрече малыша", — поделилась Александра.

Более того, девушка не знает, какие именно вещи нужно купить, а также что делать дальше. Поэтому дочь певицы попросила подписчиков своего блога поделиться с ней полезными советами.

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