До встречи с Елизаветой Арзамасовой Илья Авербух думал, что больше никогда не женится

Известный фигурист Илья Авербух рассказал, что его нынешняя супруга, актриса Елизавета Арзамасова, изменила его отношение к браку.

По словам Авербуха, после расставания со своей первой женой Ириной Лобачёвой он пришёл к выводу, что брак является "неправильной" формой отношений. Спортсмен считал, что второй раз он уже не женится. Однако спустя 15 лет его мнение кардинально изменилось, когда он встретил Елизавету Арзамасову.

"Во всех возникающих отношениях говорил: я не для брака, принимаете — не принимаете", — поделился Илья Авербух с aif. ru.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в 2020 году. В 2021 году у звёздной пары родился сын Лев. Фигурист признаётся, что сейчас он счастлив в браке.

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