Станислав Садальский высказался о приговоре журналисту Александру Невзорову*, который получил 8 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии.
Заслуженный артист РСФСР рассказал о том, как к нему обратились представители новостного канала с просьбой принять участие в съёмках и прокомментировать вердикт Басманного суда в отношении Александра Невзорова.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" кратко высказал своё мнение о Невзорове.
"Александр любит нашу страну и не любит власть", — высказался артист.
По его словам, его поблагодарили за комментарий, однако приглашать на съёмки передумали.
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