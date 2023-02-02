Садальский заявил, что получивший 8 лет тюрьмы Невзоров* любит страну, но не любит власть

Станислав Садальский высказался о приговоре журналисту Александру Невзорову*, который получил 8 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

Заслуженный артист РСФСР рассказал о том, как к нему обратились представители новостного канала с просьбой принять участие в съёмках и прокомментировать вердикт Басманного суда в отношении Александра Невзорова.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" кратко высказал своё мнение о Невзорове.

"Александр любит нашу страну и не любит власть", — высказался артист.

По его словам, его поблагодарили за комментарий, однако приглашать на съёмки передумали.

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