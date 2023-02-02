Людмила Поргина: Алла Пугачёва не вернётся больше в Россию

Вдова Николая Караченцова убеждена, что Алла Пугачёва в Россию больше не вернётся. Скорее всего, она создаст школу вокала в Израиле.

Отбывшая несколько месяцев тому назад в Израиль примадонна российской эстрады Алла Пугачёва в Россию больше никогда не вернётся. Такое мнение высказала вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина. Её удивляют всё новые резкие высказывания Алла Борисовны в адрес своей Родины.

"Да, мне кажется, что Алла Пугачева не вернется больше в Россию, — заявила Поргина MK. RU. — Она сейчас высказывается как-то не очень по-доброму. Зачем ты все это говоришь, Алла? Ты была музой многих, тебя обожал народ! Ты — прекрасная певица, все замечательно, все хорошо. Но зачем ты обижаешь людей, которые сейчас находятся здесь? Это некрасиво!"

Поргина заявила, что у Пугачёвой есть деньги, на которые можно жить в Израиле и даже создать там школу вокала. Сама Людмила Андреевна свою родину не променяла бы ни на какую другую страну, поскольку предпочитает оставаться с нашими людьми и не может жить вне России. Но Поргина очень любит путешествовать.

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