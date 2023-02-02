Поэт Илья Резник заявил, что Алла Пугачёва не скоро вернётся в Россию

Российский поэт и композитор Илья Резник заявил о том, что не ждёт Аллу Пугачёву на свой день рождения. По случаю юбилея поэта будет организован грандиозный концерт с участием артистов, которым он написал множество хитов.

Резник всегда говорил о тёплых отношениях с Примадонной и называл её "своей сестрой". Но на предстоящем празднике композитор не уверен, что Пугачёва приедет к нему, хотя очень надеется на её возвращение в Россию.

"К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей. Она обязательно вернётся на Родину. Я так думаю. Но не сейчас", — говорит Резник в беседе с "МК".

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