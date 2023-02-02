Адвокат Добровинский: иск к Киркорову - жалкие попытки ввести запрет на его творчество

Адвокат Александр Добровинский высказался об иске в адрес Филиппа Киркорова на миллион рублей. Его предъявили после танцев с крестом в Кремле.

Православные активисты под руководством Михаила Феодориди подали на Филиппа Киркорова судебный иск размером в миллион рублей после танцев, которые певец устроил с крестом в Кремле. Пока неизвестно, есть ли у этого иска судебные перспективы, но интересы певца уже защищает известный адвокат Александр Добровинский.

"Подобные иски лишь подтверждают тот факт, что Филипп Бедросович очень популярная личность, а его творчество оказывает настолько сильное влияние, что не оставляет равнодушным никого, — заявил Добровинский "Газете.Ru". — Отсюда и все эти жалкие попытки ввести запрет на его творчество в некоторых странах, иски от якобы неравнодушных поклонников и прочее и прочее".

Адвокат не сомневается в победе и в том, что это разбирательство только укрепит славу Киркорова. По словам юриста, "серость и обыденность никого не волнуют и не интересуют", а поэтому иск будет отбит, а слава того самого номера с крестом сохранится надолго.

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