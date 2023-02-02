Эстрадный певец Филипп Киркоров до сих пор разбирается с последствиями своего танца на поваленном кресте во время концерта в Кремле. В суд обратился руководитель проекта православных активистов "Мирный воин" Михаил Феодориди.
Telegram-канал Mash сообщает, что представитель церкви намерен призвать к ответственности артиста за публичное осквернение священного символа. Феодориди требует от Киркорова возмещение ущерба на сумму миллион рублей.
Скандальное выступление поп-короля осудили многие представители шоу-бизнеса и РПЦ. Однако в правоохранительных органах не стали возбуждать уголовное дело, несмотря на многочисленные жалобы общественности.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.