Известный в России художник Никас Сафронов рассказал о своём состоянии после отравления.
Напомним, в ночь на 1 февраля Никаса Сафронова госпитализировали с отравлением. По словам его приятеля актёра Николая Денисова, он мог отравиться вялеными помидорами.
В настоящее время состояние Сафронова улучшилось и он уже находится дома. Также художник впервые вышел на связь после госпитализации.
"Сейчас уже все нормально. Мне получше", — отметил Сафронов в беседе с Lenta. ru.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.