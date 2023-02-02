Никас Сафронов вышел на связь после отравления: "Сейчас уже всё нормально"

Известный в России художник Никас Сафронов рассказал о своём состоянии после отравления.

Напомним, в ночь на 1 февраля Никаса Сафронова госпитализировали с отравлением. По словам его приятеля актёра Николая Денисова, он мог отравиться вялеными помидорами.

В настоящее время состояние Сафронова улучшилось и он уже находится дома. Также художник впервые вышел на связь после госпитализации.

"Сейчас уже все нормально. Мне получше", — отметил Сафронов в беседе с Lenta. ru.

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