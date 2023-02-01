Блогер, певец и путешественник Алекс Малиновский опубликовал трогательное стихотворение.
Никаких новостей от Малиновского не было с декабря. По слухам блогер попал в клинику из-за алкогольной зависимости, пишет "Экспресс Газета". Неизвестно, поддержал ли Малиновского его друг и партнёр по бизнесу певец Сергей Лазарев. Однако недавно блогер опубликовал трогательное стихотворение в своём блоге.
"Мой воздух молчит, в глазах растворяясь,
Мой воздух горчит, я им не спасаюсь.
Смена погоды, всё катится мимо,
Я так скучаю неумолимо", — написал Малиновский.
Несколько месяцев назад Алекс вновь решил возобновить свою певческую карьеру. Возможно, эти строки лягут в основу его новой песни.
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