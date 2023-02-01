Партнёр Сергея Лазарева Малиновский опубликовал трогательное стихотворение: "Я скучаю"

Блогер, певец и путешественник Алекс Малиновский опубликовал трогательное стихотворение.

Никаких новостей от Малиновского не было с декабря. По слухам блогер попал в клинику из-за алкогольной зависимости, пишет "Экспресс Газета". Неизвестно, поддержал ли Малиновского его друг и партнёр по бизнесу певец Сергей Лазарев. Однако недавно блогер опубликовал трогательное стихотворение в своём блоге.

"Мой воздух молчит, в глазах растворяясь,

Мой воздух горчит, я им не спасаюсь.

Смена погоды, всё катится мимо,

Я так скучаю неумолимо", — написал Малиновский.

Несколько месяцев назад Алекс вновь решил возобновить свою певческую карьеру. Возможно, эти строки лягут в основу его новой песни.

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