WP: Киев предупредили, что за поставки от США придётся отчитаться

Газета Washington Post (WP) сообщает, что Киев предупредили, что за поставки от США придётся отчитаться.

Высокопоставленные чиновники Пентагона, Госдепартамента и агентства по международному развитию на прошлой недели посетили Украину. Как заявляет WP, чиновники выступили с заявлением, в котором призвали Киев быть готовым отчитаться за всё американское вооружение.

"Будьте готовы отчитаться за всё, что мы вам даём. И продолжайте бороться с коррупцией", — говорится в статье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.