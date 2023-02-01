Стилист раскритиковал внешний вид Полины Гагариной: "Банкомат с пергидрольными волосами"

Стилист Джордж Ровалс раскритиковал внешний вид Полины Гагариной, назвав её "автоматическим банкоматом с пергидрольными волосами".

В своё время Ровалс работал с Джулией Робертс, Тиной Тернер, Аллой Пугачевой и другими знаменитостями. Однако он недоволен внешним видом многих российских артистов. Так, например, он раскритиковал образы певицы Полины Гагариной. Стилист заявил, что артистка экономит на стилисте, поэтому её внешний вид оставляет желать лучшего.

"Девчонки, наблюдая за ней, должны хотеть также одеваться, краситься, причёсываться. А Гагарина что? Плойкой накрутила волосы и на сцену вышла. В деревнях девчонки и то выглядят более стильно и модно!", — цитирует стилиста сайт "Про Звёзд".

Ровалс заявил, что называет подобных Гагариной артистов "автоматическими банкоматами", которые выходят на сцену только ради заработка.

"Посмотрите на её перегидрольные волосы. А ведь у нас с такими половина эстрады ходит. Волосы сожжены напрочь!" — негодует стилист.

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