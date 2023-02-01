Экс-капитана команды КВН "Уездный город" Сергея Писаренко не стали показывать на Первом канале из-за позиции по СВО

Артиста, одного из лидеров команды КВН "Уездный город" Сергея Писаренко не стали показывать на Первом канале.

В ноябре 2021 года Сергей Писаренко принял участие в съемках популярного проекта на Первом канале "Три аккорда", сообщает StarHit. Новый сезон шоу должен был выйти в 2022 году, однако из-за изменения в сетке передач все развлекательные шоу были перенесены.

Премьера нового сезона телешоу состоялась в январе 2023 года, однако, там не оказалось Сергея Писаренко. Поклонники артиста отметили в социальных сетях, что это связано с его позицией относительно СВО.

Напомним, после 24 февраля Сергей Писаренко совместно со своим коллегой Евгением Никишиным записали видео, где высказались против проведения спецоперации в Украине.

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