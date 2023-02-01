РЕН ТВ: Игорю Николаеву сделали операцию

Певцу и композитору Игорю Николаеву была сделана операция. Такая информация появилась у РЕН ТВ, журналисты канала ссылаются на свои источники.

Сообщается, что артист перенёс операцию на сердце — хирурги провели Николаеву коронарографию, а также установили стенты.

31 января СМИ сообщили о госпитализации Николаева. Писали, что артист пережил инфаркт. Однако сам певец назвал эти сообщения слухами, утверждая, что он прекрасно себя чувствует. По словам певца, СМИ в данном случае создали фейк.

Как писал ранее Telegram-канал Mash, скорая приехала в загородный дом Николаева ещё 30 января. Врачи диагностировали у певца нестабильную стенокардию. С таким диагнозом Николаев был доставлен сначала в красногорский госпиталь, а после переведён в блок интенсивной терапии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава РФ в Москве.

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