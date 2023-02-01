В Омске завершили дело о подставной фирме и фиктивном директоре

В пресс-службе транспортной полиции Омска сообщили, что 1 февраля завершили расследование уголовного дела о незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте средств платежей. Мужчина может отправиться в колонию на срок до шести лет.

31-летний житель области в 2020 году предоставил свои личные документы в налоговый орган для регистрации подставной фирмы, в которой сам же стал фиктивным директором. Фигурант дела открыл в нескольких банках расчётные счета и подключил дистанционное обслуживание. Позже логины и пароли от счетов, персональные данные и электронную подпись он сбыл третьему лицу, передаёт gorod55.ru.

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