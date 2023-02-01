Народному артисту РФ Борису Щербакову стало плохо в ходе репетиции спектакля "Свободная пара", которая шла на сцене Выборгского дворца культуры.
" Спектакль переносится в связи с болезнью артиста. Дата переноса будет анонсирована на сайте. Билеты действительны", — говорится в сообщении, размещённом на сайте ДК.
Директор театра Елена Потылицына заявила, что артист должен был отправиться в Северную столицу на "Сапсане", но из-за плохого самочувствия пропустил рейс.
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