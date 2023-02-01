Телеведущий Отар Кушанашвили негативно высказался о творчестве Семёна Слепакова

Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал поступки Семёна Слепакова. Журналист считает, что творчество бард-исполнителя не заслуживает никакого внимания.

Слепаков после начала СВО на Украине уехал в Израиль, откуда неоднократно записывал и публиковал видео, где критикует власти РФ и осуждает спецоперацию.

Многие представители российского шоу-бизнеса негативно отреагировали на слова исполнителя и Кушанашвили не стал исключением.

"Кто такой Слепаков? Никогда не понимал восторженной реакции от него. Этот Слепаков строит из себя мужественного, а поёт про дворовую шпану и про то, как девушка взяла в рот", — не на шутку разозлился 52-летний журналист.

Телеведущий отметил, что Слепаков за годы работы в России заработал огромное состояние. Теперь он позволяет себе так высказываться. Артист знает, что ему ничего не будет, а оставшуюся жизнь он себе обеспечил.

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