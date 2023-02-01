Продюсер и блогер Анна Леонова 29 января шла по Суворовскому проспекту и увидела мужчину, который неподобающе себя вёл. Сделав ему замечание, она в ответ получила удары.
Леонова вышла на связь после нападения и сообщила поклонникам диагноз.
"Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, параорбитальные гематомы обеих сторон, ушибленная рана лба, контузия придаточного аппарата средней степени тяжести, контузия глазного яблока", — сообщила Леонова изданию "КП".
Правоохранители продолжают поиски мужчины. Незнакомец попал на видео с камер наблюдения в ближайшем магазине, где незадолго до происшествия покупал спиртные напитки и сигареты. Личность нападавшего устанавливается. Поднят вопрос о возбуждении уголовного дела.
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