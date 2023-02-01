Художник Никас Сафронов попал в больницу из-за сильного отравления вялеными помидорами

Российский художник Никас Сафронов попал в больницу с сильным отравлением.

Как сообщает StarHit, в ночь на 1 февраля художник был госпитализирован из-за сильного отравления. По словам знакомого Сафронова Николая Денисова, накануне художник съел большое количество вяленных помидоров, привезённых из Италии.

Судя по рассказу друга Никаса Сафронова, он вернулся домой после тяжёлого рабочего дня уставший и голодный, поэтому никуда не хотел идти ужинать.

"Он вспомнил, что один его приятель привёз ему из Италии баночку вяленых помидоров. Открыл её и с огромным наслаждением начал есть", — рассказал Денисов.

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