Телеведущая Юлия Барановская заявила о том, что необходимо поддержать творческую молодежь Донбасса и всех новых территорий РФ. Она отметила, что несмотря на ежедневные боевые действия, в городах продолжает развиваться культурная жизнь.
Барановская отметила, что в новых регионах много творческих и талантливых людей, которые снимают фильмы и играют в местных театрах. Телеведущая подчеркнула, что в этом вопросе важно не только развитие отрасли, но и финансирование.
"Для творческих проектов одного энтузиазма недостаточно. Важно финансирование", — сказала Юлия Барановская.
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