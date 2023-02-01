Певец Алексей Глызин назвал главный секрет успеха шоу "Ну-ка, все вместе!"

Певец Алексей Глызин занял судейское кресло в шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов", которое скоро стартует на канале "Россия 1". Артист поделился своими впечатлениями от программы и порассуждал, в чем заключается успех проекта.

"В наш век Интернета людей сложно привлечь к телевизору. Это раньше его смотрели все, хотя каналов было мало. А шоу "Ну-ка, все вместе!" будто бы возвращает зрителей в те времена. Эту программу можно смотреть всей семьей, собираясь за столом и обсуждать участников. Я уверен, это очень интересно, и люди так и делают", — заявил Глызин в интервью StarHit.

Музыкант признался, что между членами жюри нередко возникают бурные дискуссии и обсуждения номеров участников. Поскольку в числе экспертов собраны совершенно непохожие люди с различными взглядами на музыку, мнения могут быть диаметрально противоположными.