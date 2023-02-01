Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна рассказала о Тимофее Майоровом, с которым встречалась её дочь.
Много лет назад Ольга Бузова состояла в отношениях с Тимофеем Майоровым. В настоящее время экс-возлюбленный знаменитости занимается строительным бизнесом. Несмотря на расставание молодые люди сумели сохранить дружбу на долгие годы. Об этом сообщает StarHit.
Стоит отметить, что это, пожалуй, единственный бывший парень Бузовой, с которым ей удалось остаться в хороших отношениях после расставания. Ольга признаётся, что даже в какой-то степени сожалеет, что они перестали встречаться. Более того, Тимофей очень нравился маме Бузовой Ирине Александровне.
"Он мне позвонил, очень извинялся, писал письма, мол, какая у меня бриллиантовая дочь, какая я замечательная мать. То есть он поступил как мужчина", — поделилась звёздная родительница.
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