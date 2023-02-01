Певица, украинский общественный и политический деятель Анастасия Приходько раскритиковала высказывание российской певицы Маши Распутиной.
Напомним, недавно в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Маша Распутина назвала русских и украинцев одним народом. В ответ на это высказывание Приходько упрекнула Распутину в том, что она рассуждает о морали, когда на самом деле ничего не понимает в ней.
"Мне очень нравится, когда рассуждают о морали люди, которые напрочь не понимают в ней ничего! Расчленить? Это как раз мы сейчас и делаем! Один народ? Учи историю! А вот то, что ты вспомнила начало своей карьеры и проституцию — это факт!", — заявила Анастасия Приходько в личном блоге.
Также украинская знаменитость упрекнула Машу Распутину в её отношениях со старшей дочерью Лидией.
"Кстати, ты забрала свою дочь из психбольницы, куда сдали её после того, как она мешала тебе выйти замуж и жить новой семьей с олигархом? Про мораль не стоит рассказывать. Увы, не твой конёк!" — добавила Анастасия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.