Анастасия Приходько ответила Маше Распутиной на её высказывание об одном народе: "Мораль не твой конёк"

Певица, украинский общественный и политический деятель Анастасия Приходько раскритиковала высказывание российской певицы Маши Распутиной.

Напомним, недавно в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Маша Распутина назвала русских и украинцев одним народом. В ответ на это высказывание Приходько упрекнула Распутину в том, что она рассуждает о морали, когда на самом деле ничего не понимает в ней.

"Мне очень нравится, когда рассуждают о морали люди, которые напрочь не понимают в ней ничего! Расчленить? Это как раз мы сейчас и делаем! Один народ? Учи историю! А вот то, что ты вспомнила начало своей карьеры и проституцию — это факт!", — заявила Анастасия Приходько в личном блоге.

Также украинская знаменитость упрекнула Машу Распутину в её отношениях со старшей дочерью Лидией.

"Кстати, ты забрала свою дочь из психбольницы, куда сдали её после того, как она мешала тебе выйти замуж и жить новой семьей с олигархом? Про мораль не стоит рассказывать. Увы, не твой конёк!" — добавила Анастасия.

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