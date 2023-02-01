Дочь Юлии Началовой опубликовала архивное фото с мамой в день рождения певицы

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера опубликовала в своей соцсети архивное фото с мамой.

Напомним, 16 марта 2019 года не стало певицы Юлии Началовой. 31 января ей могло исполниться 42 года. Её дочери Вере Алдониной сейчас уже 16 лет.

День рождения своей мамы Вера не оставила без внимания, опубликовав архивное фото. На кадре ещё маленькая Вера вместе с Юлией вместе гуляют. Дочь певицы не стала писать длинных постов, просто указала дату и поставила смайлик в виде сердечка.

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