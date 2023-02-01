Тимур Родригез поделился фото с подросшими сыновьями из тёплой страны

Ведущий, юморист и певец Тимур Родригез поделился в своей социальной сети снимком с двумя подросшими сыновьями Мигелем и Даниэлем.

Как известно, Тимур Родригез редко публикует семейные фото. Последний раз он делился такими снимками в медийном пространстве, когда его сыновья были совсем маленькими.

На последнем кадре видно, что Родригез с детьми находится за пределами России и проводит время в тёплой стране.

Звёздные сыновья пока не стремятся к славе, как его отец. Однако сам Тимур Родригез отмечал, что у мальчиков есть талант пародировать.

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