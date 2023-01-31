Ксения Собчак сохранила плаценту после родов: "Это стволовые клетки"

Журналист и ведущая Ксения Собчак рассказала в интервью с блогером Екатериной Конасовой о том, что сохранила плаценту после рождения сына Платона.

По словам Ксении Анатольевны, после родов она хотела "совершить какой-то ритуал". В данном случае выбор знаменитости пал на сохранение плаценты, поскольку в будущем она вероятно сможет помочь вылечить ряд серьёзных заболеваний, таких как рак. Сейчас плацента хранится в клинике в специальных условиях.

"Потому что кто-то мне сказал, что это стволовые клетки", — объяснила Собчак.

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