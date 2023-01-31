Алёна Жигалова напомнила слова Закировой о том, что "Узбекистан кромешный ад"

Журналистка Алёна Жигалова в новом выпуске "Алёна, блин! говорит" прокомментировала творческую деятельность певицы Наргиз Закировой и напомнила её слова о своей родине.

Закирова после начала СВО на Украине публично осудила действия России и критиковала власти страны. Вследствие антироссийской пропаганды и дискредитации ВС РФ артистке был запрещён въезд на территорию РФ на 50 лет.

Жигалова напомнила зрителям о том, что на пике популярности в России певица называла свою родину "кромешным адом под названием Узбекистан".

Ведущая YouTube-шоу призвала общественность не прекращать напоминать Закировой о её словах в Сети.

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