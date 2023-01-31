Актёр Георгий Тесля-Герасимов обратился из зоны спецоперации к Смольянинову*

Российский актёр Георгий Тесля-Герасимов оказался среди тех представителей шоу-бизнеса, которые решили бросить всё и пойти на фронт. Артист добровольно отправился в зону СВО на Украине.

В Telegram-канале Rogatkin live опубликовано видео, где Тесля-Герасимов передаёт "привет" Артуру Смольянинову* прямо из окопов. Звезда сериала "След" прочитал стихотворение, в котором заявляет о том, что "бывший коллега попутал фронта".

"Гнать сквозь строй таких натур, в том числе, тебя Артур. Извиняюсь, что на "ты", но попутал ты фронты. Что ж ты, погань, дом не ценишь, на страну такое блеешь?" — сказал Тесля-Герасимов.

Под видео отмечено, что на данный момент актёр воюет под Угледаром.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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