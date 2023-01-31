85-летний ведущий Николай Дроздов впервые вышел на связь и назвал причину перелома рёбер

85-летний знаменитый ведущий Николай Дроздов впервые вышел на связь после перелома рёбер.

Напомним, ранее Николай Дроздов сломал несколько рёбер в следствие падения на скользкой дороге. В настоящее время ведущий находится в больнице, где проходит его восстановление. Вчера Дроздов впервые вышел на связь и рассказал "МК" о причинах, которые привели его к такой травме.

По словам ведущего, анализы оказались не слишком радостными, так как в его организме не хватает ряда важных микроэлементом, в том числе калия и натрия. Николай Николаевич отметил, что это является последствием его вегетарианского типа питания.

"Мясо всё-таки надо есть. Я в последнее время стал включать его в свой рацион. А до этого долгие годы, действительно, не ел. Но потом у меня случился первый перелом. И врачи сказали, что если не есть мяса, то переломы будут происходить всё чаще и чаще. Видите, теперь и до рёбер дошло", — поделился ведущий.

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