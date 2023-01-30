Гарик Мартиросян рассказал о последней встрече с Иваном Ургантом: "Конкретно сейчас не общаюсь"

Юморист и актёр Гарик Мартиросян рассказал о текущих отношениях с Иваном Ургантом.

На вопрос, общается ли Гарик Мартиросян с Иваном Ургантом, он ответил, что в настоящее время нет. Последний раз они виделись перед Новым годом в ресторане кинотеатра "Москва". Друзья встретились вместе со своими жёнами. В тот день к ним присоединился ещё один друг и коллега Сергей Светлаков, который также был в сопровождении своей супруги.

"Конкретно сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год. Кстати, в этом же зале, в кинотеатре "Москва", только на первом этаже, там ресторанчик есть. Я, Ваня Ургант и Сережа Светлаков собрались вместе с супругами. Тогда у него было хорошее настроение. Мы классно посидели, прекрасно провели время", — рассказал Мартиросян в беседе с Teleprogramma. pro.

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