33-летняя дочь Марии Шукшиной весит 90 кг

Дочь известной российской актрисы Марии Шукшиной занялась бодибилдингом.

33-летняя дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко всерьёз увлеклась бодибилдингом. Всего за пару лет тренировок девушка сильно изменилась, а её вес достиг 90 кг.

Вдобавок к этому, Анна стала придерживаться здорового питания, отказалась от алкоголя и других вредных привычек. Результатами своих спортивных достижений девушка регулярно делится в своих социальных сетях.

Также Анна призналась, что после перемен во внешности она стала притягивать восхищенные взгляды окружающих людей.

"На пляже я просто мишень номер один для всех глаз. Все смотрят и глаз не могут оторвать. Это, мне кажется, самое приятное", — поделилась Анна.

По словам Трегубенко, о спортивной и накаченной фигуре она мечтала давно.

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