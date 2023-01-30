Дочь известной российской актрисы Марии Шукшиной занялась бодибилдингом.
33-летняя дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко всерьёз увлеклась бодибилдингом. Всего за пару лет тренировок девушка сильно изменилась, а её вес достиг 90 кг.
Вдобавок к этому, Анна стала придерживаться здорового питания, отказалась от алкоголя и других вредных привычек. Результатами своих спортивных достижений девушка регулярно делится в своих социальных сетях.
Также Анна призналась, что после перемен во внешности она стала притягивать восхищенные взгляды окружающих людей.
"На пляже я просто мишень номер один для всех глаз. Все смотрят и глаз не могут оторвать. Это, мне кажется, самое приятное", — поделилась Анна.
По словам Трегубенко, о спортивной и накаченной фигуре она мечтала давно.
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