Актриса Татьяна Кравченко заявила, что среди актёров нет непьющих людей

Актриса Татьяна Кравченко в эфире передачи "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым ответила на обвинения Станислава Садальского в алкоголизме. Артистка отметила, что она не знает ни одного представителя актёрской профессии, которые вообще не пьют алкоголь.

Татьяна Эдуардовна отметила, что она хотела разбираться с коллегой в суде из-за клеветы о пагубной привычке. Также актриса заявила, что Садальский и сам время от времени выпивает. Кравченко подчеркнула, что не знает актёров, которые наотрез отказались от алкоголя на праздниках или после окончания важных съёмок.

"Нет, выпивают все, конечно, естественно. Это профессия такая. А как?! После спектакля, там, или в перерывах снимать адреналин. А у меня ещё роли все такие, я везде пью, пью, везде пьяница!" — посмеялась над собой артистка.

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