Бывшего мужа Ани Лорак Налчаджиоглу атакуют хейтеры с Украины

Украинская певица Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. Истинные причины развода до сих пор неизвестны, но поклонники артистки уверенны, ей надоело терпеть многочисленные измены мужа.

"Это был сложный период в моей жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками, вёл себя неподобающе в стране, в городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?! Что он отвечал? Что на кадрах не он", — вспоминала Лорак в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Бывший супруг Лорак также не ускользает из поля зрения общественности. Недавно Налчаджиоглу опубликовал видео в Сети, где продемонстрировал новую возлюбленную. Однако комментаторы обрушили на бизнесмена волну хейта и обвинили его в хайпе за счёт бывшей жены.

"Эти двое пиарятся на имени Лорак, а сами ничего не стоят!" "Показуха. У Лорак порода была!" "Он — никто и ничто, поэтому ему нужна женщина, ещё ниже, чем он сам", — считают пользователи Сети.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.