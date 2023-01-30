Художник Никас Сафронов рассказал новые подробности о состоянии Николая Дроздова

Художник Никас Сафронов рассказал последние новости о состоянии здоровья Николая Дроздова. Телеведущего госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии.

По словам Сафронова, врачи диагностировали у Николая Николаевича множественные переломы. Ведущий находится в хорошем настроении и ведёт себя скромно, выполняет все поручения медицинского персонала.

Дроздов помещён в отдельную палату, где за ним ухаживает специальная помощница. Также художник отметил, что его близкий друг отказался от телевизора, много отдыхает и общается с родными по телефону.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.