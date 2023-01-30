Москвичка отсудила у певца Валерия Леонтьева 225 тысяч рублей из-за залитой квартиры

Певец Валерий Леонтьев давно живёт в Майами, а в Россию приезжает по работе. Также у артиста имеется элитная недвижимость в столице, где недавно произошёл неприятный случай.

Жительница Москвы пострадала из-за того, что в квартире Леонтьева прорвало водопровод и затопило её квартиру. Соседка заявила, что у неё был уничтожен интерьер в квартире: отслоилась водная краска, отошла со стен венецианская штукатурка. Женщина подала в суд на певца и взыскала с него 225 000 рублей.

Пользователи Сети предположили, что артист забросил своё московское жильё и сантехника без должного обслуживания пришла в негодность, что послужило головной болью для соседки снизу.

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