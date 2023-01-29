57-летняя российская певица Марина Хлебникова опубликовала новое фото в своей социальной сети.
Напомним, осенью 2021 года Марина Хлебникова пострадала во время пожара в её квартире. Знаменитость попала в реанимацию, после чего проходила длительную терапию. В СМИ сообщалось, что огонь повредил лицо исполнительницы, поэтому она не показывалась журналистам долгое время. Однако недавно Хлебникова выложила фото в своей соцсети, где видно, что она отлично выглядит.
На снимке артистка запечатлена в золотом пиджаке и чёрных брюках с пайетками. Также образ Хлебниковой дополнила чёрная шляпа с широкими полями. Подписчики заметили, что артистка сильно похудела, и восхитились её красотой.
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