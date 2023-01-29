Марина Хлебникова сильно изменилась после пожара в квартире

57-летняя российская певица Марина Хлебникова опубликовала новое фото в своей социальной сети.



Напомним, осенью 2021 года Марина Хлебникова пострадала во время пожара в её квартире. Знаменитость попала в реанимацию, после чего проходила длительную терапию. В СМИ сообщалось, что огонь повредил лицо исполнительницы, поэтому она не показывалась журналистам долгое время. Однако недавно Хлебникова выложила фото в своей соцсети, где видно, что она отлично выглядит.



На снимке артистка запечатлена в золотом пиджаке и чёрных брюках с пайетками. Также образ Хлебниковой дополнила чёрная шляпа с широкими полями. Подписчики заметили, что артистка сильно похудела, и восхитились её красотой.