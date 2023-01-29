Актриса Татьяна Кравченко считает, что на Владимира Зеленского оказывают влияние

Актриса Татьяна Кравченко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленком. Звезда "Сватов" вспомнила времена совместной работы с ним и заявила о том, что на её бывшего коллегу оказывают "влияние извне".

Кравченко заявила, что даже не могла подумать о том, что талантливый актёр и продюсер будет ненавидеть Россию. Также актриса отметила, что ни одного президентского обещания Зеленский не выполнил, а лишь довёл страну до критического состояния.

"Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг… такая ненависть. Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", — добавила Татьяна Эдуардовна изданию "Царьград".

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