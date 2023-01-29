Садальский отчитал Корчевникова за нападки на Кикабидзе: елейным голосом судит порядочного человека

Актёр Станислав Садальский пристыдил главу православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова за критику Вахтанга Кикабидзе.

Садальский заступился за покойного грузинского актёра.

"Не Борису Корчевникову, ковырятелю белья у артистов на своей программе, елейным голосом судить настоящего, честного и порядочного человека и прекрасного артиста В. Кикабидзе", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Он считает, что Корчевников не достоин судить такого человека, как Кикабидзе.

"Не дорос ещё до судьи ни по человеческим, ни по профессиональным, ни по религиозным меркам. Молод и глуп, чтобы судить людей намного старше себя, считая себя верующим", — выразил своё негодование Садальский, который один из немногих российских актёров проводил звезду фильма "Мимино" в последний путь.

Ранее Станислав Садальский рассказал, что Владимир Путин дифференцирует людей на три категории.

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