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Российские концерты группы ДДТ отменены по неизвестным причинам

Шоу-бизнес

На официальном сайте группы ДДТ сообщили о переносе дат проведения февральских концертов. Речь идёт о выступлениях в Магнитогорске, Оренбурге и Челябинске.

Российские концерты группы ДДТ отменены по неизвестным причинам

Музыканты пообещали сообщить поклонникам о новых датах заблаговременно. Ранее купленные билеты останутся действительными, но при желании зрители могут сдать билеты и получить потраченные деньги обратно.

" Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников", — сказано в сообщении на официальном сайте.

Причины отмен ряда концертов в городах России представители не уточняли.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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