Российские концерты группы ДДТ отменены по неизвестным причинам

На официальном сайте группы ДДТ сообщили о переносе дат проведения февральских концертов. Речь идёт о выступлениях в Магнитогорске, Оренбурге и Челябинске.

Музыканты пообещали сообщить поклонникам о новых датах заблаговременно. Ранее купленные билеты останутся действительными, но при желании зрители могут сдать билеты и получить потраченные деньги обратно.

" Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников", — сказано в сообщении на официальном сайте.

Причины отмен ряда концертов в городах России представители не уточняли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.