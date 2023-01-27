Пластический хирург Де Сильва назвал актёра Реге-Жан Пейджа самым красивым мужчиной планеты

Руководитель центра косметической хирургии в Лондоне доктор Де Сильва назвал самого красивого мужчину планеты.

По мнению пластического хирурга, звание самого красивого мужчины планеты заслуживает 34-летний британский актёр Реге-Жан Пейдж, известный по роли в сериале "Бриджертоны". Об этом сообщают "Аргументы недели".

Де Сильва отмечает, что черты лица мужчины соотносятся с правилами золотого сечения. В частности, пропорции совпадают на 93,65 процентов.

"Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам", — отметил хирург.

Также доктор добавил, что у актёра губы идеальной формы. Однако имеется часть лица, которая дальше всех от идеала, — это нос.

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