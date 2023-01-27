Вадим Костюк: украинские музыканты не будут выступать в ФРГ из-за Анны Нетребко

Генеральный консул Украины Вадим Костюк заявил о том, что украинским артистам запрещено выступать на музыкальном фестивале в немецком Висбадене. Ограничения связаны с участием в мероприятие оперной певицы Анны Нетребко.

Костюк неоднократно пытался добиться от организаторов фестиваля отстранения Нетребко, но все попытки оказались безуспешны. В начале января оперная дива оказалась в санкционном списке Киева.

"Им это запрещено", — пояснил Костюк изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В музыкальном фестивале должны были выступить артисты харьковского театра им. Тараса Шевченко, а также Национальный симфонический оркестр Украины. Организаторы информировали о том, что приглашенные украинские исполнители не имеют ничего против выступления Нетребко.

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