Генеральный консул Украины Вадим Костюк заявил о том, что украинским артистам запрещено выступать на музыкальном фестивале в немецком Висбадене. Ограничения связаны с участием в мероприятие оперной певицы Анны Нетребко.
Костюк неоднократно пытался добиться от организаторов фестиваля отстранения Нетребко, но все попытки оказались безуспешны. В начале января оперная дива оказалась в санкционном списке Киева.
"Им это запрещено", — пояснил Костюк изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В музыкальном фестивале должны были выступить артисты харьковского театра им. Тараса Шевченко, а также Национальный симфонический оркестр Украины. Организаторы информировали о том, что приглашенные украинские исполнители не имеют ничего против выступления Нетребко.
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