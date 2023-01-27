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Отар Кушанашвили рассказала о заработке Меладзе: "Получает больше, чем Гордон и Барановская"

Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, как сейчас живёт певец Валерий Меладзе, оставшийся без концертов в России. 

Отар Кушанашвили рассказала о заработке Меладзе: "Получает больше, чем Гордон и Барановская"

После скандального концерта в Дубае, где Валерий Меладзе поддержал украинский лозунг, журналисту удалось поговорить с ним. По словам Кушанашвили, певец не испытывает трудностей с заработком. Более того, сейчас он зарабатывает не хуже, чем раньше.

"Я переписывался с ним вчера. Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые. Единственный изъян — не делится, жлобская метелица", — заявил журналист. 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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